¿Por qué el terremoto de 7,7 generó una serie de socavones en el Caribe?

Este martes se registró un terremoto de magnitud 7,7 grados a 125 kilómetros al sur-sureste de Lucea en Jamaica y a 140 kilómetros al este-noreste de Niquero, Cuba; con una profundidad de 10 kms, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El fuerte movimiento telúrico generó algunos socavones en ambas islas y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, donde se evidenció la preocupación de los usuarios por el origen de lo sucedido.

More sinkholes appear in towns in Jamaica after a 7.7 magnitude earthquake strikes off the coast of Cuba and Jamaica. pic.twitter.com/b2yaVOHkMp