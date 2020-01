Así era como Diana de Gales hacía enojar al príncipe Carlos

Desde el principio, la relación de la princesa Diana y el príncipe Carlos fueron bastante tensos. A pesar de que, frente a las cámaras parecía estar todo “bien”, detrás de ellas lo que se veía eran desprecios constantes, engaños y discusiones que terminaron por romper la unión de ambos.

Según un testigo cercano a la familia británica, Lady Di tenía “estrategias” para lidiar con el matrimonio tóxico que se había establecido entre ella y Carlos. Sin duda, una compleja situación con la que tuvo que enfrentar, pero siempre, con una sonrisa en el rostro -particular de ella-. Así lo consignó la Revista Vanity Fair.

Foto: Revista Vanity Fair

La estrategia de Lady Di

Ken Lennox, fotógrafo de la realeza, habló para el documental de la ITV “Inside the Crown: Secrets of the Royals”, que la relación de Diana y Carlos comenzó a tener problemas durante su compromiso en Australia (marzo de 1983)

En ese viaje, Diana fue captada llorando en la puerta del Ópera Sidney, mientras el príncipe la ignoraba. Para ese momento fueron consultados por lo sucedido y ambos se justificaron con un mal momento “debido al jet lag y al calor”. Sin embargo, desde ese instante se desencadenaron decenas de conflictos entre ambos.

Foto: Daily Mail

Fue entonces cuando Diana decidió modificar su “estrategia” para hacer rabiar a Carlos. Patrick Jephson, ex secretario de prensa de la princesa, fue quien lo noto: Lady Di se “reía mucho” pero no “porque se estuviera divirtiendo, sino para hacer enfadar a su marido”, dijo.

“No se hablaban, casi no se miraban y tenían muy poca paciencia el uno con el otro”, insistió Jephson, quien además destacó que, a pesar de estos constantes problemas, cuando aparecían en público eran imbatibles como actores.

Foto: Revista Vanity Fair

La última venganza de Diana a Carlos

El matrimonio de Diana y Carlos llegó hasta 1995. Sin embargo, un año antes de esta separación, la princesa se “vengó” de su esposo, al lucir un vestido sensual y “atrevido” para una fiesta social a la que todos los medios asistirían.

Las reglas reales en cuanto a la vestimenta de sus miembros, son bastante claras. Cero escotes, trajes muy ajustados y mucho menos cortos. Sin embargo, Diana hizo caso omiso y lució un vestido negro que hacía notar su figura. Esto molestó enormemente a Carlos.

Foto: Revista Vanity Fair

Esa noche, coincidió con la emisión del programa donde el príncipe Carlos confesaba su aventura con Camila. “El príncipe de Gales había decidido que iba a contarle al mundo que había cometido adulterio con Camila Parker Bowles en la televisión pública. Así que Diana me dijo: ‘No puedo ir. No puedo dar la cara sabiendo lo que Carlos acaba de decir. Y de todos modos, no tengo nada que ponerme”. Revelan en el documental “Inside the Crown”.

El antiguo mayordomo de la princesa, Paul Burrell, fue quien la alentó a elegir un traje más atrevido para aparecer frente a los medios esa noche. “Le dije: ‘Pruébatelo’. Entonces se lo enfundó, se lo abrochó y lucía como un millón de dólares”, cuenta Burrell para el documental.

Según revelan en el documental, Lady Di quiso de esa manera convertir su asistencia al evento social en una venganza contra su ex: al día siguiente, la fotografía que acompañaba la confesión del príncipe Carlos, mostraba a una Diana de Gales más sensual y segura de sí misma. Esto incomodó muchísimo a la familia real.