La lucha de dos hermanas contra la esclerosis múltiple

¿Qué pasó?

"Estamos muy bien por las terapias que llevamos y sicológicamente también, siempre hemos tenido el apoyo de nuestros padres, nunca nos han dejado solas y siempre han querido que estemos bien, y por eso desde muy chicas nos han traído a las terapias", así cuenta Teresita de Jesús Morán Romero, como ha sido la vida con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que padece junto a su hermana Isabel.

Estas hermanas mexicanas son oriundas de Sonora, y han saltado a las reseñas de los medios como un ejemplo de que se pueden sobrellevar estas duras enfermedades con inteligencia emocional y el apoyo de instituciones.

Isabel y Teresita de Jesús tienen 27 y 25 años respectivamente. Ambas acuden al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de su localidad desde que abrió sus puertas en 2011. Para ellas, las terapias en el CRIT han dado resultados favorables, lo que ha fortalecido la constancia de la familia Morán Romero.

Historia de esfuerzo

Las chicas dedican cada hora de terapia a sus padres, pues su amor y acompañamiento las motiva a no decaer. Viajan desde el pueblito de Bacadéhuachi hasta Hermosillo, reseña el diario El Imparcial. Teresita dibuja a lápiz y aunque confiesa que le provoca mucho esfuerzo, no abandona su afición por el arte.

"Me tardo un poco en hacer los dibujos, no me quedan como yo quisiera, pero pues hago lo que puedo. Dibujar me ayuda a ejercitar mis manos, me gusta mucho hacerlo y tomarme mi tiempo. He hecho algunos retratos de familias, de la iglesia del pueblo y también me han pedido de animales del campo, como más rústicos", citó el medio local.

La esclerosis múltiple es una enfermedad de la médula espinal y el cerebro que puede provocar discapacidad. Aunque existen diversos tratamientos y terapias, todavía no se ha encontrado cura. Pero más allá de esta realidad, Isabel y Teresita se mantienen firmes en cumplir sus controles médicos y rutinas saludables.

"Todo está muy bien: El personal, las terapias, todo está muy bien, y hemos visto avance de las terapias porque no nos ha avanzado rápido la enfermedad. Nosotras somos testimonio de que sí ayudan y lo que hacen nos ayuda en nuestra rehabilitación", afirmó.