Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en Seattle

Al menos una persona murió y cinco resultaron heridas de gravedad este miércoles 22 de enero tras un tiroteo masivo en la zona céntrica de Seattle, cerca de un mercado concurrido por turistas, dijo la policía.

Medios locales reportaron que se buscaba al menos un sospechoso del tiroteo masivo que tuvo lugar cerca de un restaurante de comida rápida McDonalds, a solo unas cuadras del mercado Pike Place, muy visitado por turistas.

Se trata del tercer tiroteo en el área en menos de dos días. La policía de Seattle dijo en un tuit que investigaba el hecho con "múltiples víctimas".

"El sospechoso ha huido y la policía lo está buscando. Oficiales y médicos están brindando primeros auxilios a los heridos", se informó.

Officers investigating shooting near 4th and Pine. Multiple victims. The suspect has fled, and police are searching for him. Officers and medics are providing first aid to the injured. Additional information to come.