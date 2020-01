Elon Musk pretende colonizar Marte con un millón de personas antes del 2050

¿Qué harías si te dijeran que puedes viajar a Marte?

El fundador y director general de la compañía aeroespacial SpaceX, Elon Musk, tiene en marcha un proyecto para colonizar Marte en el año 2050. El empresario usó su cuenta de Twitter para revelar que tiene una meta: llevar un millón de personas al Planeta Rojo antes del 2050.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit