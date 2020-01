Tesla ofrece un millón de dólares y un Model 3 a quien pueda hackear su sistema

Tener un Model 3 y un millón de dólares podría ser una realidad si se logra encontrar puntos débiles a la base de datos de seguridad que la compañía Tesla incorpora a sus autos.

La empresa estrechó alianzas con otras organizaciones especialistas en el estudio de seguridad antihackeo como Tencent Keen Security Lab, por eso desafiaron su propio sistema con una oferta que pondrá a más de uno a intentar vulnerarlo.

La empresa de Elon Musk anunció en California durante una exposición de autos, que quien pueda transgredir su seguridad, se ganará hasta un millón de dólares.

El concurso, dirigido a Trend Micro (un proveedor global en soluciones de ciberseguridad) y su iniciativa Zero Day Initiative, tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en Vancouver, Canadá, citó el portal Moto Pasión.

We're excited to announce #Pwn2Own Vancouver 2020 with new categories and returning partners, #Microsoft & @Tesla along with sponsor @VMware. More than $1,000,000 USD available - plus a Model 3! Details at https://t.co/eiZOb281Bk #P2OVancouver