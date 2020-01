Reina de Inglaterra establece un "periodo de transición" para Harry y Meghan Markle

La reina de Inglaterra, Isabel II, decretó un periodo de transición para el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, quienes anunciaron recientemente su alejamiento de la realeza británica.

"Aunque hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real a tiempo completo, respetamos y comprendemos su deseo de vivir una vida más independiente", por lo que se acordó un "periodo de transición" en que residirán entre Canadá y el Reino Unido, afirmó la monarca en un comunicado.

