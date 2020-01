Los registros de actividad en volcán de Filipinas y por lo cual hubo miles de evacuados en el país

Las autoridades filipinas advirtieron este domingo que un volcán cercano a Manila podría entrar en erupción de forma inminente, horas después de lanzar nubes de cenizas en la zona.

Es por esto que miles de personas que viven cerca del volcán Taal, una popular atracción turística ubicada en el centro de un pintoresco lago, fueron evacuadas inmediatamente de sus viviendas, lo que provocó también la suspensión de algunos vuelos programados.

Los responsables filipinos de la aviación ordenaron la suspensión de todos ellos desde y hacia el aeropuerto internacional de la capital, el Ninoy Aquino, después que se informara que la nube de cenizas emitida por el volcán llegó a una altura de 15.000 metros.

In the Philippines, Taal Volcano has errupted and it’s now under alert #4, a warning that a hazardous explosive eruption is possible anytime. To my fellow PH oomfs, pls keep safe and if you’re experiencing ashfall as well pls don’t forget to wear a mask 🙏🏻pic.twitter.com/sRbX7DvtRD