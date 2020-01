Reportan que cuatro cohetes impactaron en base en Irak que alberga a soldados de Estados Unidos

Cuatro cohetes impactaron este domingo una base aérea de Irak que alberga a soldados estadounidenses en una ciudad al norte de Bagdad, indicaron fuentes militares locales.

Cuatro soldados iraquíes resultaron heridos, según el ejército de este país. Casi todas las tropas estadounidenses ya salieron de esta base situada en la ciudad de Balad, tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Este ataque ocurre horas después que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera un llamado en redes sociales a las autoridades de Irán a que “no maten a sus manifestantes”.

“A los líderes de Irán. NO MATEN A SUS MANIFESTANTES. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes, y el mundo los está mirando. Más importante, Estados Unidos está mirando. ¡Vuelvan a encender el internet y dejen que los periodistas caminen libres! ¡Detengan la matanza de su gran pueblo iraní!”, escribió el mandatario en Twitter.

