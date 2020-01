Mujeres realizan intervención de Las Tesis en las afueras del juicio contra Harvey Weinstein

Este viernes un grupo de mujeres se reunió a las afueras del tribunal de Nueva York, Estados Unidos, donde se está realizando el juicio del exproductor de cine Harvey Weinstein, quien es acusado de violación y agresión sexual.

Las mujeres interpretaron la intervención creada por Las Tesis en una versión traducida al inglés. Además todas estaban vestidas de negro y con mallas del mismo color en los ojos.

Emma Gray, periodista del HuffPost, compartió un video del hecho en redes sociales, señalando que: "Decenas de mujeres organizaron una protesta usando un himno chileno contra la violación, fuera del juzgado donde se está procesando a Harvey Weinstein: 'El violador eres tú'".

La periodista de The New York Times, Jodi Kantor, también compartió el video: "El flashmob feminista fuera del juzgado donde Weinstein está siendo juzgado. El mensaje es en inglés y español: el problema de la violencia sexual es global y sistémico".

Dozens of women just staged a protest using a Chilean anti-rape anthem outside of the courthouse where Harvey Weinstein is being tried: “The rapist is you.” pic.twitter.com/jiVZhRf6hV

Better video of the feminist flash mob outside the courthouse where Weinstein is being tried. The message, in English and Spanish: the problem of sexual violence is global, and it’s systemic. pic.twitter.com/gqHjxmPfIw