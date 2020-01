Guerra comercial: Acuerdo entre China y EEUU se firmaría después del 15 de enero

¿Qué pasó?

El 15 de diciembre era la fecha elegida para firmar el acuerdo comercial que pretendía detener, en primera instancia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el jueves el Presidente Donald Trump anunció que EEUU se suscribirá al pacto los días posteriores a la fecha fijada con anterioridad.

Hasta ahora se conocía que el viceprimer ministro chino Liu He, visitaría la capital norteamericana entre el 13 y el 15 de enero. Trump, por otro lado, confirmaba esto mismo en una entrevista con ABC TV. “Creo que el 15 de enero (se firmará) un gran acuerdo con China”, aseguró el Mandatario estadounidense.

Fue precisamente el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos países se habían comprometido a firmar y aprobar gran parte del documento.

Habían pasado 18 meses desde el inicio de la guerra comercial y se visualizaban los primeros avances. China había aumentado las compras a Estados Unidos y comenzaban a retirarse los impuestos a inmuebles y propiedades.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

¿En qué consta el acuerdo?

El documento busca establecer límites en los aranceles de 25% en productos de origen chino, además de la reducción de 7,5% en impuesto a las importaciones.