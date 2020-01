¿Proyecto HAARP?: Sismos y accidente aéreo en Irán desatan teorías conspirativas en redes sociales

En medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, una serie de hechos ocurridos durante las últimas horas han servido para revivir antiguas y constantes teorías conspirativas que circulan y se potencian a través de redes sociales.

Esta vez, tras los dos sismos registrados en el suroeste de Irán y el accidente aéreo en las cercanías de la ciudad de Teherán, múltiples usuarios hacen alusión a la supuesta acción del denominado proyecto estadounidense HAARP, el cual es comúnmente vinculado a desastres naturales y otras catástrofes.

El rumor, a su vez, ha sido alimentado en esta oportunidad por la erupción del volcán Sishaldin en Alaska, Estados Unidos, misma ciudad donde se encuentra ubicada la Estación de Investigación de HAARP.

HAARP es la sigla en inglés de High Frequency Active Auroral Research Program o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia y se trata de un programa dedicado a estudiar las propiedades de la ionósfera con el objetivo de desarrollar y mejorar tecnología de radiocomunicación utilizada en sistemas de vigilancia estratégica.

El proyecto fue financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, la Agencia de Poryectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, en inglés) y la Universidad de Alaska.

El principal elemento utilizado en el marco de HAARP es el Instrumento de Investigación Inosférica (IRI, en inglés), que es un radiotransmisor que modifica las propiedas electromagnéticas en una zona determinada de la ionósfera. Tras esto, se procede a medir esos cambios a través de radares.

Se podría decir que la gran cantidad de teorías conspirativas generadas en torno al proyecto HAARP tuvieron su inicio en el parlamento ruso, donde se cuestionó su uso como arma para manipular el clima en diversos lugares.

Paralelamente, en 1999, el parlamento europeo hizo lo propio y encargó un estudio acabado respecto a las implicancias que podría tener su uso como arma militar.

"El HAARP puede utilizarse para muchos fines. Mediante la manipulación de las características eléctricas de la ionosfera se puede controlar una gran cantidad de energía. Si se utiliza como arma militar, esta energía puede tener un impacto devastador sobre el enemigo", se lee en el informe del parlamento europeo.

Algunos posteos de redes sociales a favor y en contra de la teoría del uso de HAARP:

I see "HAARP" is trending. Reminder for the conspiracy idiots out there: HAARP is a high-freq ionospheric radio transmitter array. That means radio waves. Radio transmissions cannot cause earthquakes, this is extremely dumb. HAARP is now owned by a university, not the military.