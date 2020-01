Avión de pasajeros ucraniano se estrella en cercanías del aeropuerto internacional de la capital de Irán

La madrugada del miércoles 8 de enero, medios iraníes reportaron la caída de un avión de pasajeros ucraniano con 180 pasajeros a bordo tras despegar de aeropuerto en su capital, Teherán.

De acuerdo a la información preliminar, el Boeing 737-800 de la aerolínea Ukraine International Airlines (UIA) con matrícula UR-PSR, se habría estrellado pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini.

Según informó la agencia iraní ISNA, la causa del accidente correspondería a un desperfecto técnico en una de sus turbinas.

De acuerdo a lo expuesto por el portavoz de aviación civil de Irán, Reza Jafarzadeh, el avión se dirigía hacia Kiev la capital de Ucrania. Un equipo de investigación se encontraría en el lugar para indagar el accidente.

Por lo menos 10 ambulancias habrían sido enviadas hacia el lugar del accidente, según recogió la agencia AFP, sin precisar por el momento el saldo de víctimas.

Imágenes y un video del momento del accidente fueron confirmadas por el encargado de la BBC para Irán, Ali Hashem, en sus redes sociales. Revisa los registros a continuación:

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW