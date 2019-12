Así celebran la Navidad los astronautas de la Nasa desde el espacio

¿Qué pasó?

El espíritu de la Navidad llega hasta el espacio. Los astronautas de la agencia espacial espacial estadounidense, NASA, han decidido celebrar, en medio de sus labores especiales, las fiestas navideñas de este 2019.

Varios tripulantes espaciales de la Nasa decidieron compartir a través de Twitter su celebración durante estas fiestas, cuando algunos se encontraban festejando incluso desde la Estación Espacial.

"A menudo paso la semana de Navidad esquiando con la familia, contemplando el Coast Mtns al norte de Vancouver, Columbia Británica, donde me enamoré del esquí de fondo", fue el mensaje compartido por la astronauta estadounidense Jessica Meir en su cuenta de Twitter, acompañada de unas impresionantes fotografías desde el espacio.

Although astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and some of the most important festive supplies. 🎄 Seasons greetings @Astro_Luca, @Astro_Christina, @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan! pic.twitter.com/vrsfZQEoTK — Intl. Space Station (@Space_Station) December 23, 2019

Meir también compartió en la red social festejando un día después de la Navidad junto a otros compañeros de la Estación Espacial.

"El nivel de espíritu navideño está aumentando @EstaciónEspacial. Saludos a todos en nuestro magnífico planeta Tierra", tuiteó.

Por otro lado, la cuenta oficial en Twitter de la Estación Espacial compartió un video de varios de sus astronautas, celebrando en equipo mientras trabajan durante las fiestas decembrinas, entre ellos Jessica Meir.

"Aunque los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional están pasando las vacaciones aparte de sus familias, tienen el espíritu navideño y algunos de los suministros festivos más importantes. Saludos de temporada @Astro_Luca , @Astro_Christina , @Astro_Jessica y @AstroDrewMorgan", escribió la agencia espacial.

Holiday spirit level is surging on @Space_Station! Seasons greetings to all on our magnificent planet Earth. pic.twitter.com/2Colr2eWAv — Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 26, 2019

Galletas horneadas

Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) hornearon para Navidad una galleta en gravedad cero. Christina Koch, astronauta de la NASA, publicó una foto de ella junto con Luca Parmitano, su homólogo italiano de la Agencia Espacial Europea, con una galleta recién horneada en un recipiente especial.

"Hicimos galletas espaciales y leche para Santa este año. ¡Felices fiestas de parte de la EEI!", escribió la astronauta estadounidense.