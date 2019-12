Chileno detenido en Indonesia por narcotráfico recibe ayuda consular tras apertura de investigación

View this post on Instagram

El sujeto de 57 años, identificado con las iniciales PMVV, fue detenido el 27 de noviembre pasado en el #aeropuerto de #NgurahRai, donde, tras pasar por un control de rayos X, se le detectó en su bolso de mano una botella de cristal con #metanfetamina líquida escondida dentro de un calcetín. Según informó la policía, la botella contenía 77,26 gramos brutos de la droga. Otros cinco extranjeros permanecen #detenidos por los mismos cargos de #narcotráfico