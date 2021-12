Elecciones presidenciales 2021: Alcaldes de La Florida y La Pintana protagonizan debate por "transporte y desigualdad"

El alcalde La Florida, Rodolfo Carter, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, protagonizaron un acalorado debate sobre "transporte y desigualdad" en sus respectivas comunas, en el marco de las Elecciones Presidenciales 2021.

Polémica por baja frecuencia del transporte público

Consultados por si han visto problemas con la baja circulación del transporte público en sus respectivas comunas, la alcaldesa declaró que "es un hecho de que hay menos transporte en un día de Elecciones. Yo no diría que es un boicot, sino una falta de preparación para un día especial (...) que el Gobierno no alertó como en otras jornadas anteriores".

"Hubo un error en la planificación para un día de Elecciones. Yo no estoy diciendo que fue a propósito y que hubo mala intención, pero los hechos demuestran que hay menos transporte público", agregó.

Por su parte, el jefe comunal expuso que "probablemente, lo que ha ocurrido es que Transantiago está tratando un domingo electoral como un domingo normal", aunque precisó que "es lo mismo de primera vuelta y es importante destacarlo para descartar la intencionalidad en la segunda vuelta de modo de alterar el resultado".

¿Hora del voto electrónico?

Sobre la polémica del transporte, Carter manifestó que "llegó la hora del voto electrónico, ahorrémonos todo el problema (...) Los cambios culturales son esos y hoy los jóvenes que votan nos muestran el camino (...) Lo que importa es que la mayor cantidad de gente vote y la tecnología nos va a mostrar el camino para que desde tu casa puedas sufragar".

Ante ello, Pizarro planteó la chance de que "los locales de votación estén cerca del domicilio y que las personas que votan tengan alternativas" de dónde sufragar.

"Los humildes esperan que derrotemos el narcotráfico"

Rodolfo Carter hizo un último llamado al próximo Presidente que sea elegido.

"Los más humildes esperan que derrotemos al narcotráfico. Tenemos a una alcaldesa amenazada de muerte (refiriéndose a Pizarro) que vive con protección policial y cientos de miles de familias que duermen con miedo", aseveró.

La aludida, Claudia Pizarro, indicó que "este Gobierno (de Piñera) dijo que iba a terminar con la fiesta de la delincuencia y eso no ha sido. Necesitamos más protección, pero también inversión del privado. La desigualdad está presente y cada día está más fuerte".

Acalorado debate por desigualdad

"Necesitamos la construcción de ciudades justas y no sentirnos chilenos discriminados. La Pintana ha sido mirada como la punta del zapato por la ultraderecha", expresó Pizarro.

Sin embargo, Carter respondió los cuestionamientos: "Claudia, escúchame. No es la ultraderecha, es un sistema... hay un tema de humanidad que no tiene color político. Si tú sigues caricaturizando entre la ultraderecha y la ultraizquierda no vamos a solucionar el asunto".

