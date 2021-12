"Falsedad del porte de una catedral": Gobierno desmiente denuncias de retiro intencional de buses

¿Qué pasó?

En el marco de la elección presidencial 2021, este domingo el Gobierno se refirió a la denuncia que hicieron usuarios del transporte público en la Región Metropolitana y algunas autoridades locales sobre la falta de micros disponibles para dirigirse a su local de votación y desmintió que se tratara dealgo intencional.

Gobierno niega intención de disminuir recorridos

Al respecto, el vocero Jaime Bellolio, señaló: "Quisiera desmentir categóricamente a aquellas personas que están tratando de instalar una falsedad del porte de una catedral al decir que aquí no se ha hecho algo para que las personas puedan ir a votar, es exactamente al contrario", expresó el ministro.

En esa línea, afirmó que "hoy tenemos un 75% más de buses que un domingo normal porque no es un domingo normal, es un día en el cual las personas están concurriendo a votar, es su derecho hacerlo, todavía quedan cuatro horas para hacerlo".

Respuesta a Izkia Siches

Respecto a lo señalado por la jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, Bellolio sostuvo que “tratar de decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente, es mentirle al país, porque acá ocurre exactamente lo contrario. Lamento que quienes se dicen democráticos, mientan tan descaradamente al país. Le he dicho a ella misma de manera privada que no me parece porque los datos están ahí expuestos”.

Cabe señalar, que Siches dijo que "hay que preguntarle al Gobierno, a la ministra (Gloria) Hutt, por qué no está funcionando el transporte público en las comunas".

Alto flujo de votantes

Además, Bellolio explicó que "durante la mañana hemos tenido un alto flujo de votantes según nos explicaban recién, además acá en la Región Metropolitana ha aumentado un 19,1% el flujo vehicular y hay más de 300 puntos en los cuales hay congestión, lo cual evidentemente eso significa mayor demora y que hay muchas personas están escuchándonos que están en el taco en su vehículo o que están esperando en el paradero".

"Entendemos, estamos trabajando lo más rápido que podemos para que esa frecuencia sea más rápida y esos tacos puedan ir disminuyendo", sostuvo.

