Kast aclara que respeta la identidad de género pero que "el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina"

Este miércoles, del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, participó en el programa político de entrevistas de Mega, "El Candidato", donde fue consultado por diversos temas, entre los que se encontraron la identidad de género y el matrimonio igualitario.

Si bien el postulante a La Moneda afirmó respetar la dignidad de las personas de la comunidad LGBT+, sostuvo que los hombres y las mujeres están determinados por su anatomía y reafirmó su postura en contra del matrimonio igualitario.

"Cualquier persona es digna de derechos"

En la sección "Generación Z", encabezada por Julieta Martínez, Kast respondió la consulta de Florencia Riquelme, estudiante y activista de 21 años, quien le preguntó si las personas trans y no binarias eran sujeto de derecho como las personas cisgénero.

"Sí. De hecho, hoy día se generó una ley, que no es la ley como me habría gustado que quedara, que es la Ley de Identidad de Género, pero claramente cualquier persona es digna de derechos y reconocimiento en su dignidad", respondió el postulante a La Moneda.

Tras su respuesta, Julieta Martínez le consultó si consideraba que la comunidad LGBT+ debía tener los mismos derechos que las personas heterosexuales, específicamente en el caso del matrimonio.

Ante esto, Kast indicó que: "Hay una situación puntual en el tema del matrimonio, de que para mí es entre un hombre y una mujer, y de ahí podría darse el tema de la filiación, que es el nacimiento de un hijo".

"Todes"

Sobre si le molesta el uso del "todes" para incorporar a todos los géneros, el candidato aclaró: "No, para nada. Yo uso el 'todos y todas', y si en algún momento la Academia Real de la Lengua dice que hay que decir 'todes', lo diré. Pero por ahora no lo digo, pero eso no quiere decir que discrimine a nadie".

"Al contrario, creo que he tenido mucha cercanía con personas que algunos dirían 'él no va a poder juntarse con alguien que tenga identidad sexual distinta a la de él'", agregó.

"El hombre tiene pene y la mujer tiene vagina"

Finalmente, fue entrevistado de manera personal por Soledad Onetto, quien lo interrogó por su apoyo al llamado "Bus de la Libertad", que estuvo en Chile el año 2017 bajo la consigna "Los niños tienen pene y las niñas vulva, que no te engañen".

El abanderado señaló que en ese entonces "estaba en plena discusión la ley de identidad de género, que yo creo que terminó como una mala ley, y lo que yo no entiendo es por qué unos se pueden expresar y otros no. Me tocó en el Congreso ver que llegó el bus de la libertad, seguido por otro bus de la diversidad, y yo salí a conversar por el lado del Bus de la diversidad y claramente habían algunos que me querían golpear".

Respecto a la frase de la polémica campaña cuestionó: ¿Y eso es mentira?.

"Yo respeto la dignidad de cada persona y su identidad de género, pero lo que dice ahí no es mentira. El hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, eso no es mentira", destacó.

Al ser consultado si esa afirmación agrede a otros, respondió: "¿Por qué hablar sobre la naturaleza del ser humano va a ser agredir a otro?... Es un hecho de la causa de las personas. Uno podrá operarse, hacerse implantes, todo lo que quiera, pero la naturaleza humana viene determinada hombre y mujer".

