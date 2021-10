Expectación por declaración de Sichel tras denuncia por financiamiento irregular en su campaña de 2009

¿Qué pasó?

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, alista una declaración pública luego que a través de un reportaje se le acusara de haber recibido financiamiento de pesqueras en su candidatura a diputado en 2009, cuando militaba en la Democracia Cristiana con el nombre de Sebastián Iglesias.

En el reportaje se advierte que las pesqueras financiaron su campaña mediante boletas “ideológicamente falsas", es decir, irregulares, realizadas por parte de intermediarios.

¿Qué dijo?

En un comunicado que emitió el presidenciable, fue enfático en "rechazar categóricamente dicha acusación" frente al reportaje: "Nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados", señaló el candidato, asegurando que no solicitó ningún aporte para aquel entonces. Asimismo, asegura que los gastos electorales estuvieron a cargo del Partido Demócrata Cristiano".

En la misma línea, Sichel pidió "transparentar" los aportes a cada campaña del año 2009 y que estuvieron a cargo de la Democracia Cristiana.

"Si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009, sería importante transparentar los aportes a cada campaña de la Democracia Cristiana", planteó.

Renuncia de asesor

Por otra parte, Cristóbal Acevedo, asesor de campaña de Sichel, anunció el cese de su cargo tras las acusaciones de un supuesto financiamiento irregular señalando que "es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel".

"Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña", declaró.

Aportes de pesqueras

Fue en el año 2009 que Sebastián Iglesias Sichel lanzó su campaña como diputado por La Reina y Peñalolén, por el partido de la Democracia Cristiana (DC). En ese entonces, habría recibido millonarios aportes provenientes de empresas pesqueras.

La gran mayoría de las boletas habrían sido emitidas por supuestos servicios que no fueron realizados y que, además, habrían sido realizadas por su mano derecha y actual coordinador de campaña a la presidencia, Cristóbal Acevedo.

En uno de los documentos exhibidos, figuran ingresos de cerca de $96 millones, de los cuales, en su mayoría, son del SERVEL, devolución SERVEL y pesqueros, siendo esta última por $30 millones.

Para recibir estos aportes, estos fondos eran entregados mediante boletas irregulares, en los que se “prestaban servicios” que jamás existieron.

