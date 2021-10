Sichel estudia acciones legales por entrevista a su padrastro: "No todo vale en política"

¿Qué pasó?

Este viernes el candidato presidencial Sebastián Sichel anunció que estudia interponer acciones legales tras una entrevista a su padrastro, Saúl Iglesias y que generó malestar tanto en él como en su familia.

Se trata de una publicación de The Clinic, y que generó, según dijo el candidato oficialista, "dolor, rabia y profunda molestia", tanto en él como su familia.

¿Qué dijo Sichel?

A través de un comunicado, el expresidente de BancoEstado sostuvo que se trata de una persona "con antecedentes penales que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad, y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y a mis seres queridos".

Asimismo, dijo que se trata de una "publicación malintencionada que no alcanza los estándares éticos mínimos y de rigor periodístico. La publicación no es una información de interés público, es un ataque artero, falaz y personal a un candidato y no lo voy a tolerar. No todo vale en política".

"Los candidatos presidenciales estamos expuestos al escrutinio público, pero no las mujeres de su familia expuestas a la revictimización. Si un medio normaliza frases como que un tipo le pegaba a su mujer “quizá alguna vez, pero no todos los días”, tiene otras dos causas de violencia intrafamiliar, y le da credibilidad al resto del relato a alguien que hace más de 30 años abandonó a su hija y familia, se acabó la protección de la familia y la defensa de la mujer", agregó.

Asimismo, dijo que "lo que hace The Clinic es no solo es una tragedia para las mujeres, también para la política. El sensacionalismo parece no tener límites. Como familia lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes porque revictimiza a quienes han sido vulnerados en sus derechos".

"Como candidato estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y toda mi vida las he protegido. ¿Por qué?, porque un violentador anda suelto y, abusivamente, un medio ha decidido tratar de lavar su imagen con objetivos políticos", expresó.

"Vamos a seguir trabajando para devolverle la dignidad a la política, pero también, para demostrar que no todo vale cuando debatimos temas públicos", concluyó.

Los dichos de Iglesias

En la publicación de The Clinic, el padrastro de Sichel dijo cuando vivieron en Horcón con Ana María, la madre del candidato, "las cosas se salieron de control porque empezó la onda del copete, mucha droga, en el sentido de mucha mala influencia para los niños".

Luego de eso, según Iglesias, "a Sebastián se lo llevan a Santiago, y mi mamá se lleva a la Banya (hija de Saúl y Ana María) al departamento en Viña".

Por otro lado, desmintió hechos de violencia asegurando que "supuestamente la mandé al hospital por una pierna quebrada; y no, nunca? Yo lo único que sé es que la Ana María tenía problemas con el alcohol".

Sobre si la golpeó, dijo que "digamos que quizás alguna vez, claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando".

"Él habla de la violencia hacia la mamá. Y al hablar de la violencia mía hacia la mamá, no era algo porque yo fuera maltratador, de hecho ¿un maltratador qué es lo que hace? Le pega a la mamá y a los hijos, ¿o no? Psicológicamente un maltratador de familia le pega a la mujer y a los hijos. Yo nunca toqué a Sebastián. Nunca le pegué. Nunca le pegué a mi hija. Nunca los castigué. Nunca fui violento con ellos. Yo traté de que ellos llevaran una vida lo más normal posible", afirmó.

