Damián Pizarro hace las maletas en Udinese: Dan por hecho que partirá a la Ligue 1 de Francia

Todo indica que Damián Pizarro partirá del Udinese de Italia tras poco más de un año en el club. Es que tras varios meses de rumores sobre su salida, el joven delantero chileno tendría todo listo para dejar el cuadro de Friuli y arribar a la Ligue 1 de Francia.

Esto porque desde el país galo ya dan por hecho que el exariete de Colo Colo arribará al Le Havre, elenco al que llegaría a préstamo por una temporada.

¿Qué se sabe de la partida de Damián Pizarro a Francia?

"Damián Pizarro, un delantero chileno de 20 años actualmente con contrato en el Udinese hasta junio de 2029, se trasladará a Le Havre en un préstamo sin opción de compra", publicó el sitio Transferfeed.

"Este movimiento tiene como objetivo fortalecer el ataque de Le Havre después de sus derrotas en los dos primeros partidos de la Ligue 1", agregó.

Consignar que Pizarro no ha jugado en el Udinese en este inicio de temporada y en 2024-2025 solo estuvo en tres duelos oficiales con el primer equipo, donde sumó 29 minutos en total.

En tanto, en la pretemporada del conjunto bianconero, el técnico Kosta Runjaic ya le había confirmado que no lo iba a considerar para esta nueva campaña.

