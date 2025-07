"Te estoy esperando afuera del hotel": La potente amenaza que recibió Tomás Barrios de un apostador tras perder un partido

30 jul. 2025 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los problemas que el mundo del tenis no ha podido solucionar son los conflictos en torno a la actividad provocados por las apuestas deportivas. Si bien la Federación Internacional de Tenis (ITF) castiga a jugadores por el amaño de partidos, no ha dado solución para las constantes amenazas que reciben los tenistas por parte de apostadores frustrados tras perder dinero.

Y uno de los tenistas nacionales, Tomás Barrios, contó a un medio especializado una desagradable experiencia que tuvo que atravesar en relación con este tema.

"Me cagué entero"

Fue en conversación con el portal Clay Tenis que Barrios entregó detalles de la situación. Todo ocurrió en medio de su participación en el Challenger en Ciudad de México. Si bien aseguró estar acostumbrado a recibir hostigamientos por parte de apostadores.

"Estaba (ese día) muy caliente, había perdido 7-6 en el tercero contra (Dominik) Koepfer. Después del partido me llega un audio y me dicen, ‘te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación" tanto’. Y yo tenía que salir del hotel a jugar el dobles", especificó.

"Me cagué entero. Llamé el director del torneo, ‘tráeme a un guardia, si no no voy ni cagando’. Por suerte no pasó nada. Al final me dijeron es algo que en México ha pasado, que me quedara tranquilo", comentó.

Sobre su presente, sostuvo que "hoy soy más maduro y le hago más caso a mi entrenador. Invierto más en mi equipo, viajo con más gente que se preocupa de mí. Llevo muchos años con un ranking parecido y jugando los mismos torneos. Conozco muy bien el circuito Challenger. Entonces ya sé cómo manejarme, sé lo que me hace bien y lo que me hace mal".