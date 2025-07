"Fue devastador para mí": Ben Brereton rompe el silencio tras ser marginado de La Roja por Ricardo Gareca

28 jul. 2025 - 16:22 hrs.

En la era de Ricardo Gareca como entrenador de La Roja Ben Brereton fue "cortado" de la Selección chilena. Es más, en el partido ante Bolivia en Santiago por las Clasificatorias, el delantero chileno-inglés vivió un durísimo episodio al ser reemplazado apenas pasada la media hora de partido.

Más tarde, el técnico argentino justificó la marginación del atacante señalando, que el idioma fue uno de los motivos para marginar de la Roja al jugador.

¿Qué dijo Ben Brereton?

Ahora "Big Ben" rompió el silencio y se refirió a lo difícil que fue alejarse del combinado nacional. "No ser nominado es devastador para mí, me encanta jugar para Chile, la gente me ha recibido de gran manera. Para mi mamá y mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar para Chile", confesó a Chilevisión.

"No estar llamado estos meses obviamente es difícil, porque quiero jugar para Chile, me encanta jugar para Chile, pero así es el fútbol", añadió.

Además, el atacante del Southampton agregó: "No sé por qué me sacó... En el fútbol, a algunos entrenadores les gustas y a otros simplemente no".

Sin embargo, pese a todo eso, Brereton manifestó su sueño de volver a la Roja y ser considerado por el nuevo técnico para el siguiente proceso.

"Al final del día tienes ese compromiso y situaciones como esas. Pero he estado trabajando duro, intentando dar lo mejor de mí, veamos qué va a pasar. Todo lo que puedo hacer es trabajar duro dentro y fuera de la cancha, pero todo el mundo sabe que me encanta ir a jugar a Chile. Ahora no hay mucho más que decir", concluyó.

Todo sobre Ben Brereton