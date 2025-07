¿Se queda o se va? DT de Udinese se pronuncia sobre el futuro Alexis Sánchez: "Tomé una decisión"

24 jul. 2025 - 15:42 hrs.

El futuro de Alexis Sánchez de cara a la siguiente temporada ya parece comenzar a dilucidarse. Y es que a pesar de que todavía tiene un año más de contrato, todo indica que el delantero chileno dejará el Udinese.

A la tensa relación con el técnico Kosta Runjaic, quien no lo consideró mayormente en la campaña pasada, se suma que el goleador histórico de La Roja todavía no se presenta a la pretemporada del conjunto de Friuli, por lo que su partida sería inminente.

Y este jueves, fue el propio entrenador alemán quien dio casi por hecha su salida del club, dejando entrever que no lo tendrá en cuenta para la siguiente temporada.

"No funcionó por varias razones, empezando por su lesión"

"La idea de traerlo al Udinese la temporada pasada fue brillante. Desafortunadamente, no funcionó por varias razones, empezando por su lesión. Tengo la responsabilidad de pensar en grande y tomé una decisión técnica sobre él", dijo el germano en conferencia de prensa.

Alexis Sánchez viste la camiseta de Udinese / Instagram

Luego, añadió que "no creo que vuelva a ser nuestro jugador, pero nunca digas nunca. Creemos que el impacto que tuvo en nosotros no fue suficiente y un jugador como él espera jugar siempre, pero no puedo ofrecerle eso".

En tanto, Gianluca Nani, director deportivo del Udinese, sostuvo que "nunca tendremos problemas con Sánchez, tenemos una relación extraordinaria. Buscamos la mejor solución para todos, con el máximo respeto por él".

"Que se quede o no dependerá de las circunstancias. Nadie aquí olvidará jamás lo que hizo por esta camiseta y siempre será respetado. Como dije, nuestro objetivo es encontrar una solución que lo satisfaga a él, a nosotros y a la afición. Hay una relación especial entre él y los dueños", sentenció.

