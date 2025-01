"Se va a jugar sí o sí": Milad responde a críticas por la Supercopa y lanza el Mundial Sub 20

30 en. 2025 - 12:52 hrs.

En un evento realizado en las afueras del Estadio Nacional, la FIFA lanzó oficialmente el Mundial Sub 20 en Chile, destacando el orgullo y compromiso del país en la organización del torneo. Pablo Milad, presidente de la ANFP, junto a Jaime Yarza, director de torneos de la FIFA, encabezaron la ceremonia, acompañados por figuras del fútbol como Gonzalo Jara y Carlos Villanueva.

Milad se refirió a la importancia del torneo, destacando que no es un “premio de consuelo” tras la fallida postulación de Chile al Mundial 2030. “Hay que estar orgullosos de que hayan elegido a Chile en el congreso de FIFA. Había nueve países postulando y logramos que nos concedieran el mundial. No hay ningún premio de consuelo como se dice. Es un premio grande organizar un mundial”, afirmó.

El dirigente resaltó el legado que dejará el evento. “Los mundiales dejan legado no solamente en infraestructura, sino también en la motivación para los chicos”, señaló. Sin embargo, también reconoció los desafíos. “Tenemos problemas de infraestructura, nos faltan canchas, pero eso es un problema de base que debemos ir solucionando con el tiempo”, admitió.

La Supercopa y las dificultades del fútbol local

El lanzamiento del Mundial también fue la ocasión para que Milad abordara una de las críticas recientes: la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile por falta de garantías de seguridad. Al ser consultado sobre cómo Chile será sede de un mundial cuando no se han podido organizar partidos locales, el presidente de la ANFP explicó los esfuerzos realizados y las dificultades encontradas.

“Nosotros hicimos todo lo posible. Teníamos más de 3 km de vallas instaladas en La Serena, iban a ir más de ocho buses con guardias, toda la logística estaba hecha. Pero las autoridades no nos dieron respuesta y, por eso, decidimos como directorio no realizar el partido”, detalló.

Milad aseguró que la Supercopa sigue en pie y ya trabajan en su reprogramación. “Estamos viendo una nueva fecha, es probable que sea en julio, y evaluamos hacer un partido de ida y vuelta. Es peligroso tener las dos barras juntas. Queremos cuidar a la gente y garantizar el espectáculo, que es lo más lindo”, comentó.

Respecto a por qué no se propuso el formato de ida y vuelta anteriormente, explicó: “En enero no había Estadio Nacional disponible para la Universidad de Chile, así que no podíamos jugar en otro estadio y esperar el partido de vuelta sin certeza de fecha”.

Finalmente, confirmó que el acuerdo del directorio es llevar a cabo la Supercopa en el formato de ida y vuelta. “El partido se va a jugar sí o sí”, concluyó Milad.

