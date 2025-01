Ídolo de Udinese exigió más minutos para Alexis y lo comparó con históricos

30 en. 2025 - 11:20 hrs.

Alexis Sánchez no ha tenido el regreso que esperaba en Udinese. Todo a raíz de una lesión que lo tuvo a maltraer durante largos meses y si bien ahora último ha estado sumando minutos y algunas titularidades esporádicas, esto no parece conformar a los cercanos al cuadro friulano.

Uno de ellos es el histórico defensor italiano Luigi De Agostini, quien defendió al elenco bianconero en dos periodos sumando un total de seis años y fue pieza clave en el ascenso del equipo en la campaña 1978-79.

¿Qué dijo el ídolo sobre el tocopillano?

En diálogo con Mesaggero Veneto, el mundialista en Italia 1990 se mostró contrario a que el tocopillano observe gran parte de los partidos desde el banco de suplentes, comparándolo con el brasileño Zico -quien estuvo en el club entre 1983 y 1985- y el icónico seleccionado tano Roberto Baggio.

ATON

"No quiero entrar en los méritos, pero siempre he sido para hacer jugar a los buenos jugadores y servirles. Cuando jugabas con Zico o Baggio tenías el placer de correr para ellos sabiendo que con sus jugadas aumentabas las posibilidades de ganar", subrayó el ex zaguero.

Asimismo, De Agostini expresó sus reparos en contra de las constantes rotaciones del técnico Kosta Runjaic, puntualizando que "el partido contra el Atalanta fue el mejor de la historia, así que esperaba que continuara en esa línea, especialmente en términos de actitud. Entonces no entiendo por qué el equipo casi nunca está confirmado, o mejor dicho, vuelto a proponer".

En la misma línea, aseguró que "bastaría con bloquear un poco la defensa y reforzar el centro del campo. Con Sánchez, Thauvin y Lucca se podría explotar el potencial, los tiros y los goles de estos jugadores. Siempre se necesita coraje y el fútbol está lleno de estas enseñanzas. El partido contra el Venezia se hace a la perfección: es el partido que hay que llevarse a casa cueste lo que cueste".

