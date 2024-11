"No podía más del dolor": El infierno que vivió Juan Martín del Potro previo a su retiro del tenis profesional

26 nov. 2024 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

En un video compartido en sus redes sociales, el extenista argentino, Juan Martín del Potro, se sinceró sobre el infierno que vivió antes de retirarse de la actividad. Lo anterior dice relación con la cantidad de lesiones que sufrió en una de sus piernas, lo que lo llevó a operarse en varias ocasiones.

En el registro, el excampeón del Abierto de Estados Unidos explicó que estuvo varias veces en pabellón y que incluso se sometió a muchos tratamientos para tratar su dolencia. Sin embargo, esto no fue suficiente y la ilusión por retomar su máximo nivel terminó.

El dramático relato de Juan Martín del Potro

Del Potro contó que después de su partido final con Federico Delbonis en 2022 viajó a Suiza de inmediato para volver a operarse la rodilla: "Esa fue mi quinta cirugía y a partir de ahí nunca hice públicas mis cirugías", sostuvo.

"Yo no podía más del dolor de pierna... Me fui a Suiza y estuve ahí como dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea. Me operaron y vino la rehabilitación y no funcionó. A los dos meses y medio me dijeron que quedó otra cosa por operar y vino la sexta", expresó.

"Un sufrimiento a diario"

El extenista mencionó que "después me fui a Estados Unidos y seguí rehabilitándome. Entre cirugía y cirugía probaba tratamientos. Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, en la cadera y en la espalda. Me analizaron y me quemaron nervios... Un sufrimiento a diario, que, de hecho, lo tengo a diario".

Agregó que "ojalá algún día se acabe porque quiero vivir sin dolor. Viene siendo una pesadilla sin final, que a diario busco solución a diario con médicos y todavía no la encuentro".

Juan Martín del Potro, que ganó medalla de plata en los Juegos de Río del 2016, y que alcanzó el top 3 del ránking ATP en 2018, jugará su partido de despedida frente a Novak Djokovic el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

