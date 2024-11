Ricardo Gareca justifica nominación de Vidal y adelanta que podría ser el capitán: "La Selección está por sobre todo"

13 nov. 2024 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa del clave encuentro de Eliminatorias, en el que Chile visitará a Perú este viernes, Ricardo Gareca abordó el presente de La Roja, que marcha última del certamen, y reveló los motivos que tuvo para convocar a Arturo Vidal, por primera vez en su liderato.

El Tigre reveló cómo se dio la conversación con el volante de Colo Colo y aseguró que las críticas que el futbolista le hizo antes no eran un problema.

¿Qué dijo Gareca sobre Arturo Vidal?

Respecto al regreso del King a la Selección Chilena, Gareca aseguró que "creemos que es un momento propicio para él. Fue muy importante en todo lo que tiene que ver en la campaña (de Colo Colo). Vimos apropiado este momento para darle participación a él".

El DT de la Roja afirmó que consideró necesario llamar al mediocampista ahora y no antes. "Este es el momento que consideramos, no tengo más argumentos que ese (...). Antes también tuvo algunos problemas físicos, que hizo que en algún momento que quizás podría haber sido convocado, no lo hiciéramos", reveló.

Respecto a su conversación con el ex Inter de Milán, el entrenador afirmó que "el encuentro fue normal, pudimos hablar brevemente. Los dos coincidimos en que la Selección está por encima de todos, siempre he sostenido ese concepto. Rápidamente, se puso a trabajar, nos pusimos de acuerdo en todo, fue muy normal".

Además, Gareca desdramatizó las críticas de Vidal en su contra, en las que incluso llegó a insultarlo. "Cualquier opinión que den los jugadores, entrenadores o la prensa, pienso que la Selección está por encima de todo. No me importa absolutamente, no entro en conflicto con jugadores, colegas, con nadie", puntualizó

El entrador de Chile afirmó que el Rey Arturo podría ser titular por su experiencia en la Selección y adelantó que podría ser el capitán del equipo: "Tiene todas las posibilidades, en caso de estar, de ser el capitán".

"Mi presencia en los estadios puede irritar"

Respecto a las críticas que vivió por su viaje a Argentina tras las derrotas ante Brasil y Colombia, Gareca explicó que fue a celebrar el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de sus hijos. "No es un día cualquiera, es un día especial (...). Yo también sufro, quería estar con mi familia", se justificó.

El Tigre recalcó que él vive en Chile y va a Pinto Durán a diario, sin embargo, sinceró que "al estadio no estoy yendo, no veo propicio ir y exponerme porque considero que la gente no está bien, de pronto mi presencia puede irritar".

"Estoy muy cómodo en Chile, quiero sostenerme en el cargo. Estamos aferrados a esto hasta las últimas consecuencias porque creo en el jugador chileno y en la capacidad nuestra. Estoy convencido de que vamos a revertir la situación (...). Nos vamos a jugar una final y Perú también", concluyó.

Todo sobre Selección Chilena