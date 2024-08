"Más allá de lo futbolístico": Revisa lo que dicen en Argentina sobre Colo Colo y su cruce con River Plate

22 ag. 2024 - 11:52 hrs.

Colo Colo ya tiene rival para los cuartos de final de Copa Libertadores. Será River Plate del defensa chileno Paulo Díaz, que el miércoles selló la llave ante Talleres de Córdoba de Matías Catalán y Bruno Barticciotto con un nuevo triunfo y con un global de 3-1.

Tras definirse el cruce del cuadro "millonario" con el Cacique, cuya ida se disputará en Chile seguramente el 17 de septiembre, la prensa argentina reaccionó inmediatamente y se mostró mesurada.

¿Qué dijo la prensa argentina sobre Colo Colo?

Por ejemplo, el Diario Olé publicó: "Un partido con una cuota de morbo. Es que Jorge Almirón, finalista de la última Copa Libertadores con Boca, tiene la posibilidad de darle una alegría a los xeneizes. El actual director técnico de Colo Colo se va a enfrentar ante el River de Marcelo Gallardo en los cuartos de final. Los Albos dejaron en el camino a Junior, mientras que los Millonarios eliminaron a Talleres".

Además, añadió que "y claro, la próxima parada de los de Marcelo Gallardo no será sencilla y estará cargada de condimentos que van más allá de lo futbolístico. El conjunto chileno, que viene de eliminar a Junior con un global de 3-1 luego de pasar a los octavos de final con tan solo seis puntos, es dirigido por Jorge Almirón y cuenta con Arturo Vidal, reconocido hincha de Boca que estuvo muy cerca de jugar en La Boca en varias oportunidades".

También, la publicación destacó a las figuras de Colo Colo como Mauricio Isla, Óscar Opazo, Javier Correa o Leonardo Gil, pero puso énfasis en Arturo Vidal.

"Será imposible no pensar en el duelo entre River y Arturo Vidal. Si bien el King no suele ser titular dentro del esquema del ex entrenador de Boca, suele ingresar desde el banco de suplentes. Aunque claro, pese a tener pocos minutos, no se le puede restar importancia a la figura del bicampeón de América con la Selección Chilena, quien en varias ocasiones se manifestó como hincha de Boca".

