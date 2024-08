Presidente Boric recibe en La Moneda a los medallistas olímpicos Francisca Crovetto y Yasmani Acosta

12 ag. 2024 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes en el Palacio de La Moneda a Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, los medallistas olímpicos chilenos de París 2024.

Una gran cantidad de personas aguardaba atentamente en la Plaza de la Constitución para rendir homenaje a los integrantes del Team Chile, quienes se dejaron ver desde el balcón del Palacio Presidencial junto al Mandatario.

Los deportistas llevaban colgando sus medallas en el cuello. En el caso de Francisca, de oro, tras imponerse en el tiro skeet femenino, y por parte de Yasmani, de plata, luego de triunfar en la categoría 130 kilos de la lucha grecorromana.

En la ceremonia también se hizo presente el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la subsecretaria de la cartera, Antonia Illanes.

Presidente Boric recibe en La Moneda a Francisca Crovetto y Yasmani Acosta / ATON

¿Qué dijeron los medallistas por la ceremonia en La Moneda?

Quien habló primero ante los presentes fue Francisca, agradeciéndoles "el cariño, el amor que hemos recibido durante todos estos días, esta semana. Estoy conmovida con verlos a todos ustedes acá, por todos sus mensajes de amor, de cariño".

"Les agradezco el tiempo, nos están regalando algo que no se devuelve que es el tiempo y que es invaluable para todos nosotros (...) ¡Viva Chile, mierda!", agregó emocionada.

Por su parte, Yasmani sostuvo que "desde que llegué en 2015 a Chile ha sido todo felicidad, de verdad que me han acogido muy bien y me sentía en deuda".

"Me sentía en deuda y quería regalarle una medalla al país"

"Me esforcé bastante en todo el proceso, pero sin el apoyo de mis amigos y del pueblo chileno que me acogió nada de esto hubiese sido posible, así que me sentía en deuda y quería regalarle una medalla al país", reconoció.

El deportista expuso que "entrené tanto, me esforcé tanto y en Tokio 2020 no se dio, y bueno, lo seguí intentando hasta que llegué a París 2024 y logré esta medalla que no solamente es mía, es de todos ustedes".

¿Qué dijo el Presidente Boric tras recibir a Yasmani Acosta y Francisca Crovetto?

El Presidente Boric, en tanto, felicitó a Francisca y Yasmani por "la tremenda y gigante alegría que nos dieron. No se imaginan cómo se nos hincha el pecho de orgullo al ver a nuestros deportistas".

"De alguna manera Yasmani y la Fran están representando también a todos los otros deportistas que se han sacado la cresta durante tanto tiempo, con muchas precariedades y dificultades, con esfuerzos familiares importantes y de los equipos ténicos, por dejar bien en alto el nombre de Chile", valoró.

