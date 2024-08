Martina Weil califica al repechaje en París 2024 tras quedar cuarta en los 400 metros

05 ag. 2024 - 07:52 hrs.

Continúa la acción de los chilenos en estos Juegos Olímpicos de París 2024 y Martina Weil irá al repechaje de los 400 metros en el atletismo femenino.

La deportista nacional debía quedar entre las tres primeras de su heat clasificatorio para avanzar directamente a semifinales. Sin embargo, terminó cuarta y tendrá que ir este martes a la repesca.

¿Cómo fue la participación de Weil?

Después de una partida falsa, la medallista de oro en Santiago 2023 corrió por el carril 8 y registró un tiempo de 51.15 y no le alcanzó para terminar en el podio.

La serie fue ganada por la británica Amber Anning (49.68), mientras que segunda fue la neerlandesa Lieke Klaver (49.96) y tercera la mexicana Paola Moran (51.04).

Tras la prueba, Weil expresó: "Hubo una salida falsa y siento que esa fue la mejor salida de mi vida. Entonces me asusté como 'fui yo'".

"En la salida de verdad siento que me quedé pegada y los primeros 200 metros estaba pensando en 'me quedé pegada, me quedé pegada'", agregó.

La deportista indicó que "en ningún minuto estuve pensando en lo que realmente tenía que pensar, que es tener la cabeza en blanco".

"No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que corrí esta temporada, no me sentí mal, pero sé que puedo mucho más. Demasiado contenta que haya repechaje, ya boté los nervios, ya estoy lista", añadió.

