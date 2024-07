Captan a atleta olímpico vomitando después de competir en triatlón de París 2024

Los Juegos Olímpicos están cerca de cumplir una semana desde su inicio y ya son varios los episodios que han marcado las jornadas. Uno de ellos fue el ocurrido hoy con el atleta canadiense Tyler Mislawchuk.

El deportista sufrió un problema de salud luego de competir en el triatlón que se realizó en las aguas del río Sena.

Las críticas han apuntado en los últimos días a la mala calidad del agua del río, lo que llevó justamente a aplazar el triatlón masculino para este miércoles.

Así las cosas, esta jornada los miembros de cada país compitieron para lograr el objetivo de la medalla. Sin embargo, el que sacó la peor parte fue Mislawchuk, quien vomitó en la línea de meta.

Según informó TMZ, el atleta norteamericano vomitó mientras el resto de sus rivales caían exhaustos al piso debido a la difícil competencia y las altas temperaturas en París.

Cabe destacar que los vómitos tendrían su explicación por el esfuerzo de la prueba, algo habitual en estos casos, y no necesariamente por el estado del agua del río.

Swim the River Seine they said.

It'll be fun they said 😭#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk