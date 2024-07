Skater colombiano genera polémica con obsceno gesto tras ser eliminado en los Juegos Olímpicos

30 jul. 2024 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras se siguen disputando múltiples deportes en los Juegos Olímpicos, durante la competencia de skateboarding street quedó registrado un polémico hecho protagonizado por el colombiano Jhancarlos González.

El deportista se encontraba disputando la ronda clasificatoria en la Plaza de La Concorde 3 para meterse en la gran final, cuando sufrió una caída en una de sus primeras rutinas en París 2024.

Posteriormente, cayó una vez más al suelo y repitió lo mismo en una tercera ocasión, lo que a la larga lo dejó fuera de la competencia a la que clasificaron los ocho mejores. De hecho, el colombiano, que disputaba sus segundos JJOO, quedó último.

Ante la frustración por su derrota, a la tercera caída González se levantó, recogió su jockey, miró a las cámaras y levantó el dedo medio de la mano -conocido popularmente como "dedo garabatero"- en medio de la transmisión de la competencia.

El gesto a la cámara lo dice absolutamente todo, hoy no fue el día para Jhancarlos González en el #SkateBoarding. #JuegosOlímpicos | #Paris2024 pic.twitter.com/23IPVd2J4r July 29, 2024

"Quiero pedir perdón a la organización": El arrepentimiento de González

Tras su polémico gesto, Jhancarlos González habló en zona de prensa y también en sus redes sociales para pedir disculpas.

Jhancarlos González / Comité Olímpico Colombia

"Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia", comenzó diciendo.

González aclaró que su gesto no se debió a la caída, sino a una molestia con la transmisión oficial ante la posición en la que se encontraba la cámara que lo estaba grabando.

“Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, les advertí que no pusieran la cámara delante de los obstáculos”, aseguró.

Por último, el colombiano anunció que se tomará una pausa antes de volver a competir: "No será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo”.

Todo sobre Juegos Olímpicos