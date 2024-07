"Ya saben cómo son las mujeres": Comentarista de TV europea fue despedido por dichos sexistas en la transmisión de JJOO

En medio de la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024, se registró un polémico momento en vivo en la transmisión de la cadena de televisión internacional Eurosport.

El hecho fue protagonizado por el comentarista Bob Ballard, quien emitió un desubicado comentario sexista en contra del equipo femenino de Australia en la prueba de 4x100 metros libres de natación.

Tras la competencia, las ganadoras del oro fueron las australianas Shayna Jack, Mollie O'Callaghan, Meg Harris y Emma McKeon. En plena premiación, el comentarista esperó a que las mujeres bajaran del podio para decir lo siguiente:

"Bueno, las mujeres están terminando. Ya saben cómo son las mujeres… dando vueltas, maquillándose", comentó Bob Ballard.

Sus polémicos dichos rápidamente fueron viralizados en redes sociales y desde Eurosports reaccionaron anunciando su salida del canal.

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday.



“Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.”

