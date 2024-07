El más joven del Team Chile: Diego Parra, de 16 años, debutó en Tiro al Blanco en París 2024

¿Qué pasó?

Diego Parra, el integrante más joven del Team Chile, debutó este sábado 27 de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024 al competir en Tiro al Blanco, evento que inauguró esta jornada en la cita planetaria.

Pese a su buena actuación, considerando que se trata de su debut en una competencia de tal magnitud, el joven atleta chileno, de tan solo 16 años, no logró clasificarse entre los primeros ocho puestos.

Diego compitió en la categoría de "Pistola de aire 10 metros", debiendo hacer frente no solo a la presión, sino que a la intensidad de la competición y las altísimas temperaturas alcanzadas en la localidad de Chateauroux, durante la ronda que se extendió por cerca de una hora.

Redes sociales del Team Chile

Tras su actuación, el joven deportista ya se perfila como una gran promesa en este deporte tras alcanzar a su corta edad un puntaje de 568, pese a quedar en el puesto 27 de 33 competidores.

Tras su participación, el chileno admitió a CHV no estar satisfecho con su desempeño y mencionó que el calor podría haber afectado su rendimiento. Sin embargo, a sus 16 años, aseguró que "no se rendirá" y prometió que esta no será su última participación en unos Juegos Olímpicos.

¡BUEN DEBUT DIEGO! 👏🏻👏🏻



El novel tirador Diego Parra 🇨🇱 (16 años) concluyó 27º en la clasificatoria de Pistola 🔫 de Aire 10 Metros.



Diego, el más joven de la delegación chilena y de la competencia de tiro, debutó dándole pelea 💪🏻 a los mejores del mundo 🌏.



¡Grande Diego,… pic.twitter.com/ZOZ5srfJWU — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 27, 2024

Mary Dee Vargas es derrotada en judo femenino (-48 kilos)

En tanto, la judoca del Team Chile, Mary Dee Vargas, pese a su gran actuación, cayó derrotada en su debut en París 2024, en la categoría menor a 48 kilos.

La deportista chilena no pudo imponerse ante la española Abelenda Martínez y cayó derrotada por 1-0 en un combate bastante parejo.

¡ENOOORME MARY! 👏🏻👏🏻👏🏻



La judoca 🥋 Mary Dee Vargas 🇨🇱 (-48 kg) lo dio todo, pero cayó en su estreno en @paris2024.



La especialista nacional cedió ante Abelenda Martínez 🇪🇸 por 1-0 en un parejísimo combate.



¡Arriba Mary, eres GIGANTE! 💪🏻💪🏻💪🏻#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/OqsGF6FZjN — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 27, 2024

El récord chileno del nadador Eduardo Cisternas

Por su parte, el nadador Eduardo Cisternas acabó segundo en el heat 2 de los 400 metros libres, y superó el récord chileno en esta categoría (el cual pertenecía a él mismo) estampando un nuevo tiempo de 3:51.29.

Con solo 20 años, Cisternas completó su segunda participación olímpica, en ambas ha batido récord nacionales, y finalizó 25º, mejorando la actuación que logró en Tokio 2020. Sin embargo, pese a su gran actuación, no le alcanzó para pasar a la final de la disciplina.

¡EL HOMBRE RÉCORD! 😎😎



Ese momento inolvidable 😟😨🥰 cuando rompes tu propio récord nacional (por casi tres segundos 😮‍💨) en unos Juegos Olímpicos.



Eduardo Cisternas finalizó 25º, mejorando la actuación que logró en Tokio 2020 🇯🇵 (27º).



Con solo 20 años, Edu tiene mucho… pic.twitter.com/xcMfzES9u0 — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 27, 2024

Todo sobre Juegos Olímpicos