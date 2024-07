¿Una chance más?: El plan de Argentina para darle el adiós a Di María que involucra a La Roja

17 jul. 2024 - 16:32 hrs.

¿Qué Pasó?

El domingo 14 de julio, el jugador de la Selección Argentina Ángel Di María levantó un nuevo título junto a la Albiceleste gracias al triunfo por 1 a 0 contra Colombia, que dejó al país trasandino como campeón de la Copa América 2024 y lo coronó como bicampeón del certamen.

Di María se despidió del combinado trasandino cuando fue reemplazado por Nicolás Otamendi a los 115 minutos de los 120 jugados en total. Sin embargo, todo parece indicar que seguirá con una chance más para despedirse, y nada menos que durante su encuentro contra La Roja.

Chile y La Roja podrían darle adiós a Di María

El jueves 5 de septiembre se disputará el encuentro de Argentina contra Chile en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Di María podría darle el adiós a Argentina ante su duelo contra Chile

Si bien aún no se ha oficializado la salida inminente de Ángel Di Maria de la Selección Argentina, se rumorea que el técnico trasandino, Lionel Scaloni, estaría debatiendo su participación en dicho encuentro deportivo.

Desde Infobae apuntan a que Di Marí a podría ser titular durante el partido y ser sustituido en el minuto 11 (número de su camiseta) para ser reemplazado por otro jugador, lo que finalmente significará el adiós de "Fideo".

Ángel Di María contra Chile

¿Qué se sabe del retiro internacional de Ángel Di Maria?

La esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, dio luces en conversación con la radio argentina La Red acerca del lugar en donde se planea darle el adiós definitivo al delantero del Benfica de Portugal.

"No sé cómo será exactamente, pero querían hacerle un partido despedida acá (Argentina). La idea es buenísima, se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me gustaría y a Ángel también. Si eso se arma, va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merecen todos", declaró Cardoso al medio trasandino.

Chile se encuentra en la octava posición de las Eliminatorias Sudamericanas con un total de 5 puntos, mientras que Argentina lidera la tabla con 15 puntos.

