A un paso de la U: Los desconocidos detalles que restan para que Charles Aránguiz regrese a los azules

Durante los últimos días comenzaron los rumores de un posible regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile luego de haber partido de los azules hace ya 11 años.

Rápidamente los rumores se convirtieron en algo concreto y desde Azul Azul, la concesionaria del club, comenzaron a negociar con el "Príncipe", quien tendría el deseo de volver este mismo semestre al fútbol chileno.

El acuerdo con el volante estaría casi hecho, sin embargo, las negociaciones más complicadas se han dado con el Inter de Porto Alegre, el actual club de Aránguiz.

¿Qué falta para que Charles Aránguiz regrese a la U?

El primer paso para que Charles Aránguiz vuelva a la U está hecho, pues el jugador de 35 años desea volver a Chile para estar más cerca de su familia y terminar su carrera de manera competitiva en el club de sus amores.

Las trabas las ha puesto el Inter de Brasil; primero su entrenador Eduardo Coudet, quien quería contar con el oriundo de Puente Alto este semestre, aunque finalmente terminó cediendo ante los deseos del jugador, según reveló La Tercera.

Pero no todo queda ahí, ya que Azul Azul y Charles llevan conversando desde hace largos meses y aún no han podido destrabar la situación. El histórico de la Selección Chilena termina contrato en un año más, por lo que desde el club brasilero no lo dejarían partir gratis.

La cláusula de salida que podría destrabar la llegada de Charles a la U

Según informó La Tercera, existe una cláusula de salida en el contrato de Aránguiz, pero ambas partes deben estar de acuerdo, es decir, hay que entrar a negociar de lleno con el "Colorado".

Sin embargo, con el deseo del bicampeón de América de regresar a los azules, los valores podrían disminuir. “Esta semana nos transmitieron que sí habría apertura para que viniese. El jugador quiere venir y en eso estamos. Hemos hablado harto con el jugador. Aún queda tiempo para que cierre el libro de pases”, revelaron al citado medio desde el interior de la U.

Además, la agencia del mediocampista, Vibra (de Fernando Felicevic), le ofreció al club de Porto Alegre el volante brasilero Oscar a cambio de la partida de Aránguiz.

En cuanto al salario del jugador, todo estaría arreglado debido a que la U superaría el límite salarial que tienen en el club para hacer una excepción con el "Príncipe", aunque parte de su sueldo sería pagado por uno de los auspiciadores del "Bulla".

