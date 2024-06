"El equipo decepción": Reconocido periodista argentino no le tiene fe a La Roja en Copa América

04 jun. 2024 - 12:45 hrs.

Falta un poco más de dos semanas para que comience la Copa América de Estados Unidos 2024, donde la Selección Chilena debutará el 21 de junio ante Perú por el Grupo A, el cual completan Argentina y Canadá.

Chile vs Argentina

Tal como en la Copa Centenario 2016, nuevamente La Roja tendrá que enfrentar a la Albiceleste en Nueva Jersey, aunque en el país trasandino no ven al combinado nacional como una amenaza.

Todo sobre Copa América

"Equipo decepción"

En ese sentido, el periodista argentino, Miguel "Tití" Fernández aseguró que Chile será "el equipo decepción" del torneo continental, debido a que necesita un recambio para la Generación Dorada.

ATON

"Yo creo que con Chile pasa algo: tuvieron una generación de futbolistas de 5, 6 o 7 futbolistas de élite, los empezó a preparar el 'Bichi' Borghi en un Colo Colo famoso en donde tuvo a Vidal, Alexis Sánchez y varios futbolistas y me parece que esa generación se le fue extinguiendo".

Además, añadió que "se le fue el arquero (Bravo), Vidal ya está grande, Alexis Sánchez también, fueron desapareciendo… Es cierto que van apareciendo otros pero me parece que no son de la jerarquía de esa generación que lo tuvo a Bielsa en un momento como entrenador, después lo tuvo a Sampaoli".

Por último, advirtió: "Me puedo equivocar medio a medio, pero me da la sensación de que necesita un recambio, como en su momento Argentina necesita un recambio, me parece que Chile también. Hay que ver si nacen futbolistas de categoría como esos que estábamos mencionando".