El exjugador de Colo Colo que interesa en histórico club de la Premier League

Gabriel Suazo partió a mediados del 2023 de Colo Colo al Toulouse de Francia para vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero y europeo. A pesar de eso, el lateral chileno no sintió la presión y en base a grandes actuaciones se consolidó rápidamente en el cuadro galo.

Actualmente, el nacional es un referente en "Les Violets", por lo cual se ha ganado el interés de varios importantes clubes del "Viejo Continente".

Todo sobre Colo Colo

Y en las últimas horas se dio a conocer que el seleccionado criollo podría dar otro salto en su carrera y arribar nada menos que a la Premier League de Inglaterra.

Según informó el medio Toffe Transfers, el Everton FC pretendería el fichaje del futbolista chileno de cara a la temporada 2024-2025.

Eso sí, el ex Colo Colo competiría por este eventual fichaje con jugadores como Arthur Theate (Stade Rennes), el nigeriano Wilfred Ndidi (Leicester City), el italiano Wilfried Gnonto (Leeds United), el argentino Gianluca Prestianni (Benfica) y el británico Ché Adams (Southampton).

To the best of my knowledge, Everton have scouted and are interested in the following players;

🔵 Arthur Theate (Rennes) 🇧🇪

🔵 Wilfred Ndidi (Leicester) 🇳🇬

🔵 Gabriel Suazo (Toulouse) 🇨🇱

🔵 Wilfred Gnonto (Leeds) 🇮🇹

🔵 Gianluca Prestianni (Benfica) 🇦🇷

🔵 Che Adams (Saints) 🇬🇧 pic.twitter.com/7k1fDLg8Di