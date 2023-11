"Aunque sea el Real Madrid, no puede salir del país": Gobierno y posible fichaje de Thompson en equipo extranjero

23 nov. 2023 - 21:14 hrs.

Días bastante movidos ha tenido el delantero de Colo Colo Jordhy Thompson, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras continúa la investigación en su contra por el femicidio frustrado de su ex pareja.

Es que pese a su complejo escenario judicial, según trascendió durante la jornada de ayer, el cuadro albo habría aprobado su salida de la institución ante una oferta proveniente del FC Orenburg de Rusia, a la cual se sumaría un sondeo del Emelec de Ecuador.

Ministra de la Mujer cierra la puerta

Sin embargo, este jueves la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, lanzó una potente frase ante la posibilidad de que el atacante abandone suelo criollo y emigre a otras ligas.

ATON

"Los contratos entre privados, como lo son los contratos de fútbol, no están por encima de la ley. Existiendo una medida de arraigo nacional, simplemente la persona no puede salir del país. (El cambio de dependencia) no extingue la responsabilidad penal", sostuvo.

"Existiendo arraigo nacional, aunque sea el Real Madrid, no se puede salir del país", subrayó la secretaria de Estado, dejando en claro que la condición de futbolista de Thompson "no lo hace estar por encima de la ley vigente".