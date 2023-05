Bielsa llega a Uruguay: el Loco aceptó dirigir a la selección nacional tras una ardua negociación

Marcelo Bielsa será el nuevo DT de la selección uruguaya hasta 2026 y su primer partido oficial sería ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

El extécnico de La Roja estaría resolviendo los últimos detalles de su contrato y los de sus seis colaboradores (entre ellos el chileno Diego Reyes), los cuales tendrán vigencia hasta el final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Según el medio charrúa el País, las negociaciones con Bielsa se extendieron por meses, pero finalmente salió humo blanco: “El argentino de 67 años le dio el visto bueno a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en las próximas horas se procederá a la firma del vínculo contractual”, informa ese medio.

Aunque en un principio la intención era que Diego Alonso siguiera en el cargo, la Asociación Uruguaya de Fútbol no logró retener al técnico, el cual tuvo un bajo rendimiento con la selección en el Mundial pasado.

“Entiendo la frustración del final, pero les aseguro que dimos lo mejor de nosotros para lograr el objetivo. No fue suficiente", comentó Alonso tras conocerse la noticia del Bielsa.

De esta forma, Marcelo Bielsa regresará a Sudamérica después de 12 años en Europa, donde dirigió al Athletic Club, Olympique de Marsella, Lille y Leeds United.

¿Cómo crees que le irá al Loco con Uruguay?

Marcelo Bielsa is back — he’s set to sign as new coach of Uruguay national team. Done deal as full verbal agreement has been finally reached. 🚨⚪️🇺🇾 #Uruguay



Federation member Jorge Casales has confirmed that former OM and Leeds boss will sign the contract in the next hours. pic.twitter.com/HXDXd21Ow7