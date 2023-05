Padre lo desmiente: Aseguran que Messi ya cerró un millonario contrato en Arabia Saudita

Según la agencia de noticias France Press, Lionel Messi ya cerró un millonario acuerdo con el Al-Hilal de Arabia Saudita, "El contrato es excepcional. Es enorme", aseguró una fuente a esa agencia.

Sin embargo, Jorge Messi, papá y representante del jugador del Paris Saint-Germain, publicó un comunicado refiriéndose a esta situación, asegurando que: "No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”.

Además el agente del astro argentino, algo molesto por toda la información que circula en torno a su hijo, reafirmó que “siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie”.

Varios medios informaron estos últimos días una oferta desorbitante del Al-Hilal, valorada en 400 millones de euros (hacia 440 millones de dólares) al año para convencer a Messi y recrear la mítica rivalidad con Cristiano Ronaldo cuando ambos jugadores militaban en la Liga española.

¿Crees que Messi terminará su carrera en Medio Oriente?

