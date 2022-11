Cristiano Ronaldo queda sin club: Manchester United termina su contrato con "efecto inmediato"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo deja el Manchester United "de común acuerdo, con efecto inmediato", anunció este martes el club inglés en un comunicado.

"El club le da las gracias por su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, marcando 145 goles en 346 partidos, y le desea, así como a su familia, un buen futuro", añadió el Manchester United sobre la marcha del astro de 37 años, quien había criticado recientemente a su entrenador y a sus dirigentes en una entrevista en la cadena TalkTV.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC