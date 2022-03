La Roja va por la hazaña ante un Brasil invicto en las Clasificatorias rumbo al Mundial

La Selección Chilena disputará un trascendental encuentro, a partir de las 20:30 horas de este jueves, frente a la invicta escuadra de Brasil, que ya aseguró un cupo al Mundial de Catar 2022.

Los dirigidos por el director técnico uruguayo, Martín Lasarte, llegan en la sexta posición, pero aún con chances de clasificar, y a la espera de lo que ocurra también en los otros partidos que se jugarán en esta jornada.

No obstante, la escuadra nacional tendrá la sensible baja del delantero del Blackburn Rovers, Ben Brereton, que viene recuperándose de una lesión. Sin embargo, no se descarta que pueda sumar minutos con Uruguay.

Las posibles formaciones

Los once titulares de la Roja serían: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco; Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Por otra parte, los elegidos por Tite serían: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinho, Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paqueta; Vinicius Jr, Antony y Neymar.

Cabe señalar que todos los partidos de este jueves se jugarán de manera simultánea. Además, el próximo partido de Chile será frente a Uruguay de local, el próximo martes y en el mismo horario.

El resto de la fecha

Jueves 24 de marzo

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Uruguay vs. Perú

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela

Así está la tabla previo a la última fecha doble

