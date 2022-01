Alexis Sánchez tras dar título al Inter en la Supercopa de Italia: "Si me dejan jugar me convierto en un monstruo"

¿Qué pasó?

Alexis Sánchez se convirtió en la figura de la final de la Supercopa de Italia, en la que el Inter derrotó por 2-1 a la Juventus.

Y es que el "Niño Maravilla", ayer miércoles, anotó el gol del triunfo en el último minuto, llevándose todos los elogios.

¿Qué dijo Alexis?

Una vez concluido el partido, Sánchez no se guardó nada.

"Nunca he estado enfermo, pero me sentía como un león en una jaula. No me dejaban jugar. Si me dejan jugar me convierto en un monstruo", aseguró confiado.

Para finalizar, le dedicó labras a su técnico, Antonio Conte.

"Me dijo que nadie jugaba como yo, pero luego me ponía 15 minutos para marcar la diferencia. Le dije que estaba sufriendo y que me pusiera de titular", cerró.

Todo sobre Alexis Sánchez