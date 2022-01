Sigue la polémica: Djokovic asistió a acto público en Belgrado al día siguiente de dar positivo por Covid-19

El tenista Novak Djokovic, cuyos abogados dijeron este sábado que dio positivo por Covid-19 el 16 de diciembre, asistió sin mascarilla el día siguiente en Belgrado, Serbia, a una ceremonia con jóvenes jugadores, según una publicación de la federación local de tenis.

En un comunicado emitido el 17 de diciembre, la federación de tenis de Belgrado anunció en su página de Facebook que "el mejor tenista del planeta" y "poseedor de 20 títulos en Grand Slam" entregó las copas y los diplomas a los jóvenes galardonados de la capital serbia en la temporada 2021.

"Sólo los niños galardonados asistieron a la entrega de las copas en el Centro de Tenis Novak de Dorcol (Belgrado), debido a las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de coronavirus", se lee en este comunicado.

La publicación contiene varias fotos de Novak Djokovic que posa con funcionarios de la federación y una veintena de adolescentes. Ninguno de ellos lleva máscara de protección.

There’s more:



On December 17th, the day *after* Djokovic’s purported positive PCR test on December 16th, Djokovic attended an award ceremony for children at the Novak Tennis Center.



Many posts from the kids there posing for pictures with him that day, again masklessly indoors. pic.twitter.com/2ecOSwA7lU