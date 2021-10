¿Qué fue de Waldo Ponce? el exdefensor ahora es un exitoso empresario en mercados muy distintos al fútbol

Waldo Alonso Ponce Carrizo, exdefensor de La Roja, Universidad de Chile y Vélez Sarsfield, entre otros equipos, tras su retiro de las canchas, se ha expandido a otros rubros, creando su propio taller automotriz, marca de zapatillas, e incluso, diseñando y confeccionando lámparas.

Ponce formó parte del plantel, que bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010, poniéndole fin a 12 años en que la Selección Chilena asistía a una cita planetaria.

Su trayectoria en el fútbol

El oriundo de Los Andes, tuvo su debut profesional como futbolista en Universidad de Chile el año 2000, disputando un total de 134 partidos con el cuadro azul

Además, Ponce jugó en el fútbol alemán disputando 5 partidos de Bundesliga con el Wolfsburgo, y siendo fichado posteriormente por el equipo argentino Vélez Sarsfield, en el que se mantuvo durante tres temporadas.

Además, el defensor nacional registra pasos por Universidad Católica, Racing de Santander de España y el Cruz Azul de México.

Jugando por la selección nacional, tuvo un importante rol en el plantel de Marcelo Bielsa que disputó las Clasificatorias para Sudáfrica 2010, jugando 13 partidos en la clasificatoria, y siendo el líbero recurrente de la selección.

Durante la Copa Mundial de Fútbol de 2010, Waldo participó en 3 de los 4 partidos que disputó La Roja. En aquella instancia la Selección llegó a octavos de final, donde fue eliminado tras perder 3-0 con Brasil, partido que Ponce no pudo jugar debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Posteriormente sería nominado para disputar la Copa América 2011 con sede en Argentina, donde Chile solo alcanzó los cuartos de final, siendo eliminados por Venezuela.

Finalmente, Ponce terminaría su paso por el fútbol defendiendo a la Universidad de Concepción y retirándose definitivamente de las canchas en 2017.

Ar3a By Waldo Ponce

Un año antes de su retiro definitivo de las canchas, el 2016 decidió crear su propia marca de zapatillas "Ar3a By Waldo Ponce", sobre la cuál, el mismo señala a través de su sitio web: "La motivación de poder crear la marca, es para poder satisfacer las necesidades de los hombres en Chile con algo exclusivo, de calidad y que cumpla las expectativas de las personas en tener algo diferente."

Sobre el origen del nombre, agrega que: "El nombre de nuestra marca, Ar3a se relaciona a mi actividad profesional, en donde se viven las mayores alegrías y tristezas, (área) y el 3 fue el número de mi dorsal, que me caracterizó a lo largo de toda mi carrera."

"Mi idea se viene desarrollando desde el año 2013 donde empecé a conocer, interiorizar y desarrollar el producto y nuestra especialidad es la creación de zapatillas de vestir para hombre, en base a la de dedicación, esfuerzo y la calidad. Nuestros productos son netamente, chilenos, hechos a mano, modelados y desarrollados por personas de vasta experiencia y conocimiento en el rubro zapatero", cierra.

Su propio taller automotriz

En el año 2017, Waldo Ponce emprendió en el rubro automotor creando su propio taller mecánico llamado "WM Servicios", el que debió permanecer cerrado durante un tiempo debido al confinamiento por la pandemia, y logró reabrir sus puertas paulatinamente entre agosto y septiembre de 2020, ahora bajo el nombre de "Serviteca Waldo Ponce".

Sobre su experiencia en este rubro y lo que le afectó la pandemia, en entrevista con LUN, el exdefensor sostuvo que: "Tengo la suerte de que el local donde trabajo es mío; por lo tanto no he tenido que pagar arriendo. Eso me ayudó a aguantar todo lo que pasó porque, imagínate, estuve cinco meses sin poder abrir. Para cualquier negocio es una realidad súper difícil. Me tuve que acoger a las leyes de protección de empleo con mis trabajadores y, además, como este es un trabajo presencial, no se pudieron hacer grandes cambios."

Por otro lado, durante el confinamiento de la pandemia, comenzó su propio emprendendimiento de fabricar y producir lámparas. Confesándole al mismo medio que: "Con todo lo que está pasando tengo mi taller de autos cerrado. Me traje la máquina soldadora, agarré unos pedazos de fierro y me lancé. He ido instruyéndome gracias a los consejos de mis amigos y tutoriales de YouTube. Es entretenido y ayuda a despejar la cabeza".

"Algunos fierros los corto con sierra circular y luego les saco los hilitos que le quedan. Tengo una soldadora en arco y con una varita se va fundiendo el metal con el calor. También hago el cableado, compro el enchufe, el interruptor, etc. Otras lámparas pasan por pintura o antioxidante, depende del diseño", agregó.

"Lo hago porque me entretengo y le regalo a mi familia. Me gusta el minimalismo, no tan recargado. Colores sobrios y cosas que finalmente sean últiles. El valor de estas lámparas es que es imposible hacer otra igual porque no van a tener el mismo pedazo de fierro", cerró.