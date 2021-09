Chile visita a Ecuador con la ilusión de seguir soñando con el Mundial de Qatar: Conoce el horario del partido

Este domingo, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga Universitaria de Quito, Chile tiene un importante compromiso en su camino a clasificar al Mundial de Qatar 2022, cuando se mida ante Ecuador por la postergada sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La "Roja" viene de caer por la cuenta mínima ante Brasil el pasado jueves, por lo que necesita sumar puntos con urgencia para no alejarse de los puestos que otorgan la clasificación al torneo que se disputará en Asia.

Los ecuatorianos, en tanto, vencieron por 2-0 a Paraguay y se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 12 puntos.

Para este partido, que se juega a contar de las 18:00 horas de nuestro país, la Roja no podrá contar con el defensa Guillermo Maripán y el volante Erick Pulgar, quienes fueron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas al ser amonestados en el duelo ante la "verdeamarelha".

Pese a que el historial es ampliamente superior a favor de Chile, la última vez que la selección sumó puntos en Ecuador por las eliminatorias fue el 8 de junio de 1997, cuando empató 1-1, con gol de Marcelo Salas, por las clasificatorias a Francia 1998.

Programación Fecha 6

Domingo 05 de septiembre

16:00 horas - Brasil vs. Argentina (Sao Paulo)

18:00 horas - Ecuador vs. Chile (Quito)

19:00 horas - Uruguay vs. Bolivia (Montevideo)

19:00 horas - Paraguay vs. Colombia (Asunción)

22:00 horas - Perú vs. Venezuela (Lima)

Tabla de Posiciones

