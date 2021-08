Primera deportista olímpica transgénero queda eliminada tempranamente en Tokio

La pesista neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió este lunes en la primera deportista transgénero mujer en participar en unos Juegos Olímpicos, pero no pudo levantar ninguna de las barras y se despidió prematuramente de Tokio 2020.

Hubbard, sonriente y emocionada, empezó su concurso de la división de +87 kilogramos con un primer intento fallido con la barra de 120 kg.

Después aumentó el peso hasta los 125 kilos, pero tampoco pudo completar la ejecución.

La neozelandesa hizo una última tentativa con los 125 kilos, pero, sin poder erguirse con la barra encima de sus hombros, soltó el peso quedando descalificada y fuera de la final.

Antes de retirarse de la tarima hizo un gesto de corazón con las manos hacia la grada prácticamente vacía del Foro Internacional de Tokio.

Después de meses de expectación, la histórica aparición de la neozelandesa duró menos de una hora.

Hubbard, de 43 años, nació varón y compitió en categoría masculina antes de hacer la transición a mujer pasados los 30 años.

Se volvió elegible para la categoría femenina después de cumplir con los criterios del Comité Olímpico Internacional (COI) para los atletas transgénero.

Su presencia en Tokio es una medida innovadora que, según los responsables olímpicos, hace que los Juegos sean más inclusivos, pero que los críticos temen que perjudique al deporte femenino.

Tras su salida del torneo, Hubbard ofreció un breve mensaje a medios que comenzó con un agradecimiento al pueblo y gobierno japonés por hospedar los Juegos en estas extraordinarias circunstancias y a las organizaciones que permitieron su participación.

