Resultados Team Chile: Mito Pereira se mete en la pelea y los primos Grimalt hacen historia

Una tarjeta de seis golpes bajo el par firmó este viernes Guillermo Pereira, en la segunda jornada del golf olímpico en Tokio 2020, acumulando así -8 en los dos primeros días y ubicándose de momento en el tercer lugar de la clasificación general, junto a tres otros jugadores, todos a tres golpes del líder, el estadounidense Xander Schauffele.

“Estoy contento con el resultado e intentando hacerlo lo mejor posible para representar al Team Chile. Cuando fui a los Panamericanos me quedé con una experiencia muy buena, siendo golfistas, los campeonatos no son así, no me esperaba algo tan bueno. Entonces venir acá, estar en una villa, tener la posibilidad de ser un equipo, que no siempre pasa, es algo emocionante”, comentó Pereira.

En tanto, Joaquín Niemann no pudo cerrar el día debido al mal tiempo y sólo pudo jugar 17 banderas, acumulando de momento -3 y ubicándose -por ahora- igualado en el lugar 25.

Por su parte, en el vóleibol playa, Marco y Esteban Grimalt vencieron cómodamente a la dupla de Marruecos, con parciales de 21-14 y 21-12. De esta forma, la dupla nacional, hizo historia al conseguir el primer triunfo del vóleibol chileno en unos Juegos Olímpicos, y esperan la definición de los otros grupos para conocer a su rival de la siguiente instancia.

Marco Grimalt comentó: “Logramos imponer nuestro ritmo de juego, la táctica que presentamos previo al partido dio resultado y eso también nos hizo tener tranquilidad al momento de la rotación. Salimos con excelentes sensaciones, ahora dar vuelta la página y pensar en la fase que viene”.

Finalmente, en Fujisawa, Clemente Seguel compitió en las regatas 9 y 10 del Láser Masculino, quedando en los lugares 18 y 31 respectivamente. El navegante de Algarrobo cerró así su participación en sus primeros Juegos Olímpicos, donde era el más joven de la flota, con un meritorio lugar 22, la mejor actuación chilena en Láser desde Atenas 2004.

Clemente Seguel dijo: “Fue un campeonato de duro en todos los aspectos, los aprovechamos al máximo, vamos a sacar muy buenas conclusiones. Estoy contento porque estamos andando en el top mundial, y agradezco a todos quienes me han apoyado en este proceso”.

Resultados Team Chile viernes 30 de julio

Guillermo Pereira / Golf: -6 hoy, -8 total (T3º).

Joaquín Niemann / Golf: -1 hoy hasta el hoyo 17, -3 total (T25º).

Esteban y Marco Grimalt / Vóleibol Playa: Victoria 2-0 sobre Marruecos.

Clemente Seguel / Vela: 18º y 31º en las regatas de hoy, 22º en la clasificación general.

Horario Team Chile sábado 31 de julio

07:45* (18:45 del viernes en Chile) Joaquín Niemann – Golf.

11:00* (22:00 del viernes en Chile) Guillermo Pereira – Golf.

09:00 (20:00 del viernes en Chile) Karen Gallardo – Atletismo.

10:00 (21:00 del viernes en Chile) Macarena Pérez – Ciclismo.

15:50 (02:50 del sábado en Chile) Arley Méndez – Levantamiento de Pesas.

